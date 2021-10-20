В России третий раз подряд обновился антирекорд смертности от COVID

В России третий день подряд фиксируется новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За минувшие сутки скончались 1036 человек. Предыдущий показатель составлял 1028 летальных исходов. Всего жертвами инфекции в стране стали 227 389 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.

Наряду с этим обновился максимум суточного прироста заражений. За 24 часа выявлено 36 339 новых случаев. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились более 8,1 млн россиян.

Из больниц по выздоровлении за сутки выписаны 25 895 пациентов. В общей сложности за время пандемии выздоровели семь миллионов жителей России.

В Москве, которая остаётся лидером в Росси по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса, также зафиксированы новые максимальные показатели. В столице за сутки выявили 7897 новых случаев заражения, число летальных исходов составило 77.

Ранее сообщалось, что в России обнаружили новую разновидность штамма коронавируса «дельта» — AY.4.2. Пока выявлены только единичные случаи заражения, но специалисты не исключают вероятность широкого распространения этого варианта инфекции.