В России заработает пилотный проект по определению нуждающихся семей

https://static.news.ru/photo/f76a40d8-2bd5-11eb-88fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство до конца года запустит пилотный проект, который позволит определять нуждающиеся семьи на основе государственных информсистем, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, работа над проектом ведётся уже давно, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Но этот проект позволит определять нуждающиеся семьи на основе данных государственных информационных систем и оказывать им адресную поддержку, — отметил он.

Мишустин уточнил, что запустить программу планируется в Нижегородской области и Татарстане. За её ходом проследят Федеральная налоговая служба, Минтруд, Минэкономразвития, Минфин, Росстат, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Реализация проекта предполагает три этапа. Первый продлится полтора месяца, в течение которого реестр будет наполнен необходимыми сведениями. На два других отведено по одному месяцу. За это время в системе должная появиться информация о предоставляемых льготах и пособиях. Завершающий этап нужен для анализа всех данных, выработки предложений по оценке нуждаемости и для построения системы адресной поддержки.

Председатель правительства добавил, что программа должна быть удобной для всех, чтобы адресная помощь стала доступнее, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что малоимущие семьи с детьми в трёх регионах России начали получать продовольственные карточки (ПРОДкарты).