В России запустят эксперимент с электронными аттестатами
Анна Акимова
Анна Акимова
13:04, 11 октября 2021
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Электронные аттестаты о среднем общем образовании внедрят в школах при пяти российских университетах в рамках пилотного проекта. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании кабмина. В электронном документе будут содержаться все сведения о полученном образовании. Аттестат будет храниться в личном кабинете на портале «Госуслуги».
<...> цифровой формат упростит использование документа об образовании в различных жизненных ситуациях. Важно, что его невозможно будет потерять или испортить. Такой диплом или аттестат не нужно будет предоставлять при трудоустройстве: работодатель сможет получить доступ к ресурсу и сам узнать всё, что нужно, об уровне подготовки и знаниях своего будущего работника, — сказал Мишустин.
В эксперименте будут участвовать школы при МГТУ им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, МПГУ, УрФУ имени Б. Н. Ельцина и Российского университета транспорта (МИИТ).
Ранее стало известно, что российским школам позволили отказаться от пятибалльной системы оценок по ряду предметов. Среди них — физкультура, музыка и изобразительное искусство. Согласно новому порядку заполнения аттестатов, вступившему в силу с начала 2021 года, оценки по данным дисциплинам могут быть заменены на систему «зачёт-незачёт».