В России запустят эксперимент с электронными аттестатами

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Самочувствие Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), улучшилось. Его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. Об этом ТАСС рассказали в Минздраве Пермского края.

Нападавший находится в состоянии средней степени тяжести, — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. До этого состояние Бекмансурова оценивалось как тяжёлое. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги. В...