В России за сутки зарегистрировали 180 622 случая заражения COVID-19

За минувшие сутки в России официально выявили 180 622 новых случая заражения коронавирусом, таковы данные оперштаба. Выздоровели 185 082 человека, что на 7,3% превышает показатель предыдущего дня. В больницу попали 18 090 пациентов, это на 7,6% меньше, чем 16 февраля. В результате инфекции скончались 790 пациентов.

По количеству заражений в очередной раз лидирует Санкт-Петербург. Там за день было выявлено 16 595 новых случаев инфекции, госпитализированы 698 человек, выздоровел 27 271 пациент, скончались – 74. В Москве заразились 9 705 жителей, в больницы попали 955 пациентов, выздоровели – 42 439 человек, скончались в результате инфекции – 85.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что стопроцентный коллективный иммунитет в Санкт-Петербурге неэффективен, потому что подобный показатель не сможет держаться долго. Он пояснил, что через полгода такой иммунитет проседает и люди начинают заболевать.

Он напомнил, что несмотря на заявленный 100-процентный коллективный иммунитет, в городе ежедневно заболевают люди. Тимаков убеждён, что в таких условиях коллективный иммунитет обеспечивает лишь меньшие показатели по количеству тяжёлых случаев заболевания коронавирусом.