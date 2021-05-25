В России за сутки выявили 8373 новых случая заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a0fd2c24-bdfc-11eb-8170-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России зафиксировано 8373 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Из больниц за последние 24 часа выписано 9135 пациентов. Число умерших от COVID-19 составило 406 человек.

С начала пандемии в России выявлено свыше пяти миллионов случаев заражения. К настоящему времени выздоровели более 4,6 млн человек. Жертвами инфекции стали 119,6 тысячи заболевших.

Лидерами по уровню заболеваемости в стране остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Наименьшие показатели в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Еврейской автономной области.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в регионах по-прежнему напряжённая. По его словам, избежать её дальнейшего ухудшения можно только путём вакцинации. Министр подчеркнул, что к осени должно быть привито более половины взрослого населения страны, и назвал это приоритетной задачей.