Мурашко: к осени должны быть привиты 60% взрослого населения

https://static.news.ru/photo/49e569b2-bd3c-11eb-9990-96000091f725_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Совет Федерации/flickr.com

Более половины взрослого населения России должно быть привито от коронавируса до осени. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он призвал медиков личным примером мотивировать граждан вакцинироваться, сообщает ТАСС.

60% взрослого населения должны быть привиты уже к осени, — сказал министр на IX международном конгрессе «Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении».

Он подчеркнул, что данная задача является приоритетной. Для её выполнения необходимо обеспечить доступность вакцин, создать удобный для граждан график работы прививочных пунктов, а также пресекать любую дезинформацию.

Мурашко добавил, что следует использовать позитивную мотивацию. По его словам, медработники должны лично подать россиянам пример ответственного отношения к здоровью.

Ранее глава ведомства отметил, что ситуация с COVID-19 в регионах России остаётся напряжённой. Кардинально переломить её можно только путём достижения коллективного иммунитета.

В настоящее время полностью процедуру вакцинации от коронавируса прошли более 10 млн россиян. Общее количество сделанных прививок превышает 25 млн. По словам директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, темпы вакцинации в стране оставляют желать лучшего. Он предположил, что одной из причин этого является движение антипрививочников.