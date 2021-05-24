В России полностью привились от коронавируса более 10 млн человек

https://static.news.ru/photo/2d4c6208-bc77-11eb-af16-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 10 млн россиян полностью прошли процедуру вакцинации от коронавируса. Об этом заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, передаёт РИА Новости.

Привито полностью более 10 миллионов человек, сделано общее количество более 25 миллионов прививок, — цитирует его агентство.

По словам Акимкина, ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. По уровню заболеваемости и смертности на 100 тысяч человек страна занимает 72-е и 60-е место в мире соответственно.

Ранее директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего, несмотря на разнообразие вакцин.

Аналогичным образом высказался и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в столице сложилась удивительная ситуация: болезнь ещё никуда не ушла, а жители избегают возможности привиться. Он призвал горожан вакцинироваться активнее.

Врач и телеведущий Александр Мясников, в свою очередь, отметил, что вакцинацию от COVID-19 пока нельзя делать обязательной, так как в мире нет ни одной вакцины, прошедшей многолетние испытания. При этом он согласился с идеей ввести ограничительные меры для тех, кто не прививается.