Роспотребнадзор: темпы вакцинации оставляют желать лучшего

https://static.news.ru/photo/dc310d92-b96f-11eb-91ba-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Вакцинация от коронавируса в России продвигается недостаточными темпами. Об этом заявил директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает «Интерфакс».

Он отметил парадоксальность ситуации: в стране зарегистрировано несколько вакцин от COVID-19, но граждане не спешат прививаться. К настоящему моменту вакцинацию прошли 24 млн человек.

С одной стороны — разнообразие вакцин, с другой — темпы вакцинации оставляют желать лучшего, — цитирует Горелова агентство.

Эксперт предположил, что одной из причин тому может быть движение антипрививочников.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал соотечественников за несознательность в вопросе вакцинации. Он заявил, что выжидательно-пассивная тактика может дорого обойтись, особенно пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил, что в России может быть введена обязательная вакцинация от COVID-19. По его словам, в данном случае стоит вопрос «соразмерности ценностей» — ценности отдельной жизни и ценности защиты всего населения.

Две трети россиян высказались против этой меры. Они заявили, что она нарушает права граждан, у человека должна быть возможность выбора, прививаться или нет.