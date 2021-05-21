Мясников поддержал ввод ограничений для непривитых от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f9c8a36c-bad5-11eb-99d6-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov/vk.com

Медик и телеведущий Александр Мясников заявил, что вакцинацию от COVID-19 пока нельзя делать обязательной, так как в мире нет ни одной вакцины, прошедшей многолетние испытания. Однако ввод ограничительных мер для непривитых является правильным шагом, написал специалист в своём Telegram-канале.

Доктор допустил , что не прошедших вакцинацию граждан можно было бы ограничить в посещении «театров, кафе, других публичных мест». Мясников признал, что в таком случае речь бы шла о реальной дискриминации «по иммунологическому принципу».

Ну вот такие времена, что делать? Если не будет отмены ограничений для людей с антителами (вакцинированных), не будет и стимула вакцинироваться, — пояснил свою позицию специалист.

Мясников оговорился, что условием для обязательной вакцинации должна стать гарантия предоставления всех видов помощи при развитии побочных эффектов. По мнению доктора, этот механизм нужно прописать в законах.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания Петербургского международного юридического форума 19 мая заявил, что сейчас прививка от коронавируса добровольная, но в интересах защиты большинства населения страны вакцинация может стать обязательной. По его словам, по умолчанию прививка предполагает наличие добровольного согласия на её введение, «но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер». Две трети россиян высказались против этой меры.