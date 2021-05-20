Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8b66004e-ba04-11eb-be56-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы активнее вакцинироваться от коронавируса. По его словам, в городе сложилась удивительная ситуация: болезнь ещё никуда не ушла, а жители избегают возможности привиться. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление градоначальника.

Собянин отметил , что в Москве уже почти полгода нет ограничений по прививкам. Город стал одним из первых в мире, где была объявлена массовая вакцинация от COVID-19, но по факту привитых в столице оказалось меньше, чем в Европе.

Мы, к сожалению, продолжаем болеть ковидом, и у нас около девяти тысяч людей находятся в стационарах на лечении – значит это тяжёлые больные, – сказал он.

Мэр также напомнил, что привившиеся пенсионеры могут получить купоны для использования в торговых сетях.

О низких темпах вакцинации в России заявил и директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он также отметил парадоксальность ситуации. По его словам, несмотря на то что в стране зарегистрировано несколько вакцин от COVID-19, граждане не спешат прививаться. К настоящему моменту вакцинацию прошли 24 млн человек.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил, что в России может быть введена обязательная вакцинация от COVID-19. По его словам, в данном случае стоит вопрос «соразмерности ценностей» — ценности отдельной жизни и ценности защиты всего населения.