Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы активнее вакцинироваться от коронавируса. По его словам, в городе сложилась удивительная ситуация: болезнь ещё никуда не ушла, а жители избегают возможности привиться. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление градоначальника.
Собянин
Мы, к сожалению, продолжаем болеть ковидом, и у нас около девяти тысяч людей находятся в стационарах на лечении – значит это тяжёлые больные, – сказал он.
Мэр также напомнил, что привившиеся пенсионеры могут получить купоны для использования в торговых сетях.
О низких темпах вакцинации в России заявил и директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он также отметил парадоксальность ситуации. По его словам, несмотря на то что в стране зарегистрировано несколько вакцин от COVID-19, граждане не спешат прививаться. К настоящему моменту вакцинацию прошли 24 млн человек.
Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил, что в России может быть введена обязательная вакцинация от COVID-19. По его словам, в данном случае стоит вопрос «соразмерности ценностей» — ценности отдельной жизни и ценности защиты всего населения.