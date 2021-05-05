В России за сутки выявлено 7,6 тысячи новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/6930c364-ae43-11eb-aaac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в России зафиксировано 7639 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране с момента начала пандемии превышает 4,8 млн человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Из больниц по выздоровлении за сутки выписаны 7788 пациентов. Всего количество выздоровевших составляет более 4,4 млн человек.

За минувшие сутки скончался 351 пациент с коронавирусом. Всего жертвами инфекции в России стали 112,2 тысячи человек.

Лидерами по уровню заболеваемости в стране по-прежнему являются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Так, в столице за сутки выявлено 2114 новых случаев заражения, скончались 59 человек и 2056 — выздоровели. За время пандемии в Москве заболели свыше 1,1 млн человек, из которых чуть более 1 млн выздоровели и 18,6 тысячи умерли.

Наименьшие показатели по распространению COVID-19 у Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также Еврейской автономной области. В первых двух новых случаев заражения за последние сутки не выявлено, а в ЕАО заболел один человек.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряжённой. На селекторном совещании с регионами он призвал «продолжить работу по формированию коллективного иммунитета». Глава ведомства отметил, что при вакцинации следует отдавать приоритет пожилым гражданам и пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.