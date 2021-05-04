Мурашко назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/afcd1b50-ace6-11eb-8f03-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с заболеваемостью в России на фоне пандемии коронавируса остаётся напряжённой. В связи с этим регионы должны принимать решения о смягчении ограничений исходя из обстановки на местах, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, позицию которого приводит «Интерфакс».

На селекторном совещании с регионами по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции и организации оказания медпомощи в длинные майские выходные глава Минздрава призвал «продолжить работу по формированию коллективного иммунитета».

Приоритет при вакцинации, по его словам, необходимо отдавать пожилым гражданам и пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

Необходимо сделать процесс вакцинации максимально удобным для этих групп населения. Например, следует проводить вакцинацию перед выпиской пациентов из группы риска со стационарного лечения, — сказал Мурашкою

При этом, добавил он, вакцинация должна быть добровольной и обеспечивать преемственность — через три недели после первой прививки в больнице пациента необходимо приглашать в поликлинику для второй инъекции, напомнил министр.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания сообщили, что российские врачи на сутки выявили 7770 новых случаев заражения коронавирусом, что стало минимумом с 26 сентября.