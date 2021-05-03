В России выявили минимальное число заражённых COVID c 26 сентября

Российские врачи на минувшие сутки выявили 7770 новых случаев заражения коронавирусом, что стало минимумом с 26 сентября, сообщили в оперативном штабе.
Общее число заболевших COVID-19 достигло 4 839 514. Известно о 270 935 активных случаях. Коэффициент распространения коронавируса в РФ продолжил снижение и достиг уровня 1,01.
Количество выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 6755 человек — до 4 457 044. Жертвами болезни стали 337 пациентов. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 111 535 летальных исходов.
Лидером по числу заражённых
При этом в столице коэффициент распространения снизился и составил 1,08. Данный показатель превышает единицу в трёх из 10 российских регионов с наибольшим количеством заразившихся. Кроме Москвы в это число входит Подмосковье (1,03) и Свердловская область (1,04). В Санкт-Петербурге он снизился до 1.
Ранее сообщалось, что превышение смертности в Москве от коронавируса в марте 2021 года составило 2888 случаев по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Такую статистику привели на сайте столичного департамента здравоохранения. Таким образом, всего в марте 2021 года скончался 13 061 человек.