В России выявили минимальное число заражённых COVID c 26 сентября

https://static.news.ru/photo/2d0e3dd8-acb0-11eb-a1f4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские врачи на минувшие сутки выявили 7770 новых случаев заражения коронавирусом, что стало минимумом с 26 сентября, сообщили в оперативном штабе.

Общее число заболевших COVID-19 достигло 4 839 514. Известно о 270 935 активных случаях. Коэффициент распространения коронавируса в РФ продолжил снижение и достиг уровня 1,01.

Количество выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 6755 человек — до 4 457 044. Жертвами болезни стали 337 пациентов. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 111 535 летальных исходов.

Лидером по числу заражённых остаётся Москва, где за прошедшие сутки медики зафиксировали 2050 новых случаев. Следом идут Санкт-Петербург — 709 заболевших, и Московская область — 625 заболевших.

При этом в столице коэффициент распространения снизился и составил 1,08. Данный показатель превышает единицу в трёх из 10 российских регионов с наибольшим количеством заразившихся. Кроме Москвы в это число входит Подмосковье (1,03) и Свердловская область (1,04). В Санкт-Петербурге он снизился до 1.

Ранее сообщалось, что превышение смертности в Москве от коронавируса в марте 2021 года составило 2888 случаев по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Такую статистику привели на сайте столичного департамента здравоохранения. Таким образом, всего в марте 2021 года скончался 13 061 человек.