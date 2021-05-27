В России за сутки выявили 9039 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировано 9039 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
Из больниц за 24 часа выписали 9759 выздоровевших. Жертвами инфекции стали 409 человек.
Всего за время пандемии COVID-19 в стране
За сутки в России проведено 338 тысяч тестов на коронавирус. Всего с начала пандемии таких исследований сделано более 136,8 млн.
Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал о новых версиях коронавируса в России. По его словам, локальные версии, у которых встречаются те же мутации, что и у британского или южноафриканского вариантов, выявляются в нашей стране. Однако пока рано говорить, что они обладают какими-то особыми для людей свойствами.