В России за сутки выявили 9039 новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/4832de06-bec7-11eb-8434-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие сутки в России зафиксировано 9039 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Из больниц за 24 часа выписали 9759 выздоровевших. Жертвами инфекции стали 409 человек.

Всего за время пандемии COVID-19 в стране заразились 5 035 207 человек. Из них 4 651 849 выздоровели и 120 002 скончались. Под наблюдением медиков в настоящее время остаётся 517 061 человек.

За сутки в России проведено 338 тысяч тестов на коронавирус. Всего с начала пандемии таких исследований сделано более 136,8 млн.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал о новых версиях коронавируса в России. По его словам, локальные версии, у которых встречаются те же мутации, что и у британского или южноафриканского вариантов, выявляются в нашей стране. Однако пока рано говорить, что они обладают какими-то особыми для людей свойствами.