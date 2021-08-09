В России за сутки выявили 22 160 случаев COVID

За минувшие сутки в России выявлено 22 160 новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 769 человек. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба.

Количество выздоровевших за 24 часа составило 14 474 человека. В настоящее время под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн россиян.

С начала пандемии в стране заразились более 6,4 млн человек. Из них справились с болезнью свыше 5,6 млн и 165 650 умерли.

Лидером по уровню заболеваемости остаётся Москва. За сутки в столице зафиксировано 2150 новых случаев заражения. Из больниц выписали 2618 пациентов. От коронавируса скончались 59 человек.

Наименьшие показатели в настоящее время у Чукотского автономного округа. Там за сутки заразились 11 человек и столько же выздоровели. Летальных исходов нет с 24 июля.

Ранее завотделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Евгения Паршина рассказала, что от индийского штамма коронавируса умирает на 90% больше людей, чем от китайского. Она отметила, что среди умерших стало больше молодых людей.