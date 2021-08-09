Врач: смертность от «дельта»-штамма COVID-19 выше на 90%

От индийского штамма коронавируса умирает на 90% больше людей, чем от китайского. Этот вариант инфекции диагностируется у девяти из десяти погибших после вскрытия. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Евгения Паршина. Она отметила, что среди умерших стало больше молодых людей.

Люди, которые сейчас умирают, это люди, которые уже лежат госпитализированные с июля. Обычно с момента госпитализации до смерти проходит 2-3 недели, — сообщила медик.

В России остаётся на пике смертность от новой инфекции. Больше месяца в стране регистрируют от 700 до 800 летальных исходов в день. За последние семь дней показатель увеличился с 2,53% до 2,56%, следует из информации оперштаба.

Всё больше смертей регистрируют в регионах, тогда как в Москве, где на пике фиксировали примерно каждый шестой летальный исход в стране, ситуация постепенно стабилизируется.

Ранее в ВОЗ предложили, что в будущем новые варианты коронавируса будут обозначать названиями созвездий. Это случится после того, как закончатся буквы греческого алфавита. О таком возможном развитии событий рассказала эксперт Всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.