В России за сутки выявили 20 921 новый случай заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/9323416a-5d58-11eb-af71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России в течение прошедших суток медицинские специалисты выявили 20 921 новый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в субботу, 23 января, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что у 2351 (11,2%) нового пациента недуг протекает без клинических симптомов. В общей сложности, отметили в оперштабе, за время пандемии в России коронавирусом заразились 3 698 273 человека. Темп прироста составляет 0,57%.

Подчёркивается, что за последние 24 часа из российских больниц по выздоровлении выписали 27 779 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. Всего с болезнью смогли справиться 3 109 315 жителей страны.

Также за сутки в РФ скончались 559 человек с коронавирусом. С начала пандемии инфекция унесла жизни 68 971 российского гражданина.

Как ранее передавал NEWS.ru, за последние сутки в Москве медики зарегистрировали 2668 новых пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания. Днём ранее было выявлено 3037 случаев заражения.