В Москве зарегистрировали 2668 новых случаев заболевания COVID-19

https://static.news.ru/photo/9f9e8c80-5d56-11eb-96f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в Москве медики зарегистрировали 2668 новых пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания. Днём ранее было выявлено 3037 случаев заражения.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом заболели более 910 тысяч москвичей, из них 769 433 человека уже переболели COVID-19. За последние 24 часа столичные медики выписали 5933 пациента по окончании лечения от коронавирусной инфекции.

За сутки также было зарегистрировано 64 летальных случая среди заболевших COVID-19 жителей Москвы, общее число жертв пандемии выросло до 12 895 человек.

В России за сутки был выявлен 20 921 новый случай заражения COVID-19, суточный прирост новых пациентов опустился ниже отметки в 21 тысячу человек впервые после начала второй волны эпидемии осенью 2020 года. Вчера от коронавируса вылечились 27 779 россиян, число жертв COVID-19 выросло на 559 человек.

Как ранее сообщал NEWS.ru, врач-терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин заявил, что известные на сегодняшний день мутации коронавируса, отличающиеся в основном повышенной заразностью, не создадут больших проблем по сравнению с классической формой заболевания. Однако COVID-19 способен развиться в куда более неблагоприятную форму. По его мнению, главная модификация коронавируса, которой стоит опасаться, — это появление у патогена повышенной защиты и устойчивости к иммунному ответу организма носителя.