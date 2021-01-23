Врач рассказал, какой мутации коронавируса стоит опасаться больше всего

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Известные на сегодняшний день мутации коронавируса, отличающиеся в основном повышенной заразностью, не создадут больших проблем по сравнению с классической формой заболевания. Однако COVID-19 способен развиться в куда более неблагоприятную форму, считает врач-терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

По его мнению, главная модификация коронавируса, которой стоит опасаться, — это появление у патогена повышенной защиты и устойчивости к иммунному ответу организма носителя.

Это как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того что более заразным, так ещё и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител, — рассказал медик в интервью «Вечерней Москве».

При этом он усомнился, что коронавирус способен мутировать до такого состояния за относительно короткое время.

Ещё одной неприятной мутацией врач назвал беспрецедентное повышение заразности патогена. Такое тоже возможно и даже более вероятно, что вирус сможет развиться до такого состояния, что сможет передаваться от человека к человеку при единичном контакте. При таком сценарии вирус станет «диким», будет свободно перемещаться среди человечества, и полностью победить его будет невозможно, подчеркнул Кондрахин.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, обнаруженный в конце 2020 года новый британский штамм коронавируса имеет более высокую летальность из-за перегрузки системы здравоохранения. Это не свидетельствует о том, что сам штамм вируса более опасен для организма человека.