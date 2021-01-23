В ВОЗ назвали причину высокой летальности нового штамма коронавируса

https://static.news.ru/photo/458dc8aa-5d1f-11eb-8025-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/Global Look Press

Обнаруженный в конце 2020 года новый британский штамм коронавируса имеет более высокую летальность из-за перегрузки системы здравоохранения, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Таким образом она отреагировала на слова премьера Великобритании Бориса Джонсона, заявившего накануне о том, что новый штамм коронавируса на 30% более смертелен, чем ранее известный, сообщает РИА Новости.

Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев [заражения]. Я знаю, это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растёт число госпитализаций, — сказала Ван Керкхове.

Она добавила, что как следствие начинается перегрузка системы здравоохранения, что ведёт к более высокому числу смертей.

Как сообщал NEWS.ru, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал британский штамм коронавируса, выявленный в конце прошлого года, более смертельным. По его словам, при заражении старым штаммом из тысячи заразившихся умирают примерно 10 человек, при заражении новым — 13–14 человек.