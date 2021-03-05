В России за сутки выявили 11 022 новых случая заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/7b9a021c-7e51-11eb-9361-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медицинские специалисты в течение прошедших 24 часов на территории России выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в субботу, 6 марта, сообщили сотрудники федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Исходя из последней обнародованной информации, с начала пандемии в России COVID-19 был диагностирован у 4 312 181 жителя страны.

Как отметили в оперштабе, за последние сутки из больниц в РФ по выздоровлении выписали 15 027 человек с перенесённым коронавирусом. С начала распространения инфекции с болезнью смогли справиться 3 900 348 россиян.

Также в оперативном штабе рассказали, что за 24 часа скончался 181 россиян, у которого было диагностировано заражение COVID-19. Число соотечественников, ставших жертвами коронавируса, выросло до 88 726.

Как передавал NEWS.ru, две ступени вакцинации от COVID-19 прошли порядка 2,5 млн граждан России, а первый этап — уже пять миллионов. Об этом сообщила 5 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

К этому моменту, продолжила вице-премьер, российские предприятия выпустили уже 13,9 млн комплектов доз вакцин от коронавируса. Из этого количества к использованию доступны 7,9 млн комплектов доз.