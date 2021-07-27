В России за сутки скончались 798 пациентов с COVID

За минувшие сутки в России умерли 798 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии жертвами инфекции стали 156 178 жителей страны. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба.

За 24 часа выявлено 22 420 новых случая заражения. В настоящее время общее количество заразившихся приближается к 6,2 млн.

Из больниц по выздоровлению выписаны 20 579 пациентов. За время пандемии от коронавируса вылечились более 5,5 млн россиян.

В Москве за сутки зафиксировано 2 445 случаев заражения. Выздоровел 5131 человек и 93 скончались. Столица остаётся лидером по уровню заболеваемости в России.

Ранее главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров заявил, что имеющиеся сегодня вакцины смогут противостоять коронавирусу до тех пор, пока не начнёт мутировать его шип, который обеспечивает прилипание к лёгочной ткани. Если он начнёт изменяться, прививки станут бесполезны.

Сейчас самой распространённой мутацией коронавируса в мире является штамм «дельта». Он встречается почти во всех странах Европы. В ВОЗ считают, что в ближайшие месяцы он будет доминировать на всей планете, если не появится ещё более мощный вариант.