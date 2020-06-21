В России за сутки от коронавируса выздоровели более пяти тысяч человек

https://static.news.ru/photo/a0ad3844-b395-11ea-a23a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в России из больниц по выздоровлению от COVID-19 выписаны 5119 человек. Общее количество вылечившихся составляет 339,7 тысячи.

Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки составило 7728. С начала пандемии на территории РФ зафиксировано 584,6 тысячи заболевших.

Количество летальных исходов возросло на 109. Всего жертвами инфекции стали 8111 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В общей сложности случаи заражения коронавирусом зафиксированы более чем в 200 странах мира. С начала пандемии заболели более 8,4 млн человек. За это время выздоровели более 4,2 млн заразившихся и свыше 460 тысяч умерли.

Россия занимает третье место по уровню заболеваемости COVID-19, уступая США, где количество заболевших составляет более 2,2 млн, и Бразилии, в которой число случаев заражения превышает 1 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что в России проведено около 17 млн тестов на выявление COVID-19. По наблюдением медиков в связи с подозрением на наличие коронавируса находятся 310,7 тысячи человек.