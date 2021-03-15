В России за 24 часа выявили 9393 новых случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки на территории России отечественные медики выявили 9393 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили специалисты федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.
Теперь, исходя из оглашённой информации, число заразившихся в РФ коронавирусом с начала пандемии выросло до 4 409 438 человек.
В оперативном штабе отметили, что в течение последних 24 часов из российских больниц по выздоровлении выписали 10 644 пациента с ранее диагностированным COVID-19. За весь период распространения инфекции с болезнью смогли справиться 4 014 220 граждан РФ.
Сотрудники оперштаба подчеркнули, что за прошедшие сутки в стране умерли 443 человека с коронавирусом. За время пандемии скончались 92 937 россиян, у которых диагностировали COVID-19.
Как ранее передавал NEWS.ru, Минздрав РФ внесёт в правительство законопроект о включении вакцинации от коронавируса в нацкалендарь. Как рассказал глава ведомства Михаил Мурашко, это планируется сделать в ближайшее время.