В России решили начать борьбу с дипфейками Минцифры учредило группу против незаконного использования дипфейков

Межведомственная рабочая группа для борьбы с незаконным применением дипфейков будет создана при Министерстве цифрового развития России, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа главы Максута Шадаева. Она будет заниматься вопросами, касающимися противоправного использования подобных технологий.

Приказываю: создать при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации межведомственную рабочую группу по вопросу противодействия противоправному использованию технологий типа «Дипфейк», — говорится в заявлении.

Ранее в пресс-службе Хамовнического суда Москвы сообщили о решении заблокировать в Российской Федерации мобильную программу для искажения голоса в телефонных звонках. Уточняется, что приложение могут использовать для совершения преступных звонков, включая ложные сообщения о террористических актах и экстремистские призывы.

Кроме того, адвокат по уголовным делам Вероника Полякова заявила о росте случаев использования дипфейк-технологий для шантажа и вымогательства. Она отметила, что злоумышленники, получив доступ к личным аккаунтам жертв, применяют их персональную информацию для оказания психологического давления.