Киберэксперт ответил, опасно ли публиковать старые фото

Риск при публикации старых фото в соцсетях преувеличен, рассказал Hi-Tech Mail генеральный директор компании по развитию ИИ Алексей Паламарчук. Он подчеркнул, что мошенники собирают любые данные в открытом доступе, а не только публикации в рамках трендов.

Применительно к мошенникам и дипфейкам старые фото могут использоваться для приближения сгенерированного изображения к возрасту, в котором сделано фото в системе авторизации, но для этого мошенники должны знать, когда это фото сделано, — рассказал Паламарчук.

Киберэксперт отметил, что современные системы распознавания лиц не ставят такой параметр, как возраст, в приоритет. По его словам, чаще всего они учитывают более статичные признаки.

Ранее юрист Вероника Полякова рассказала, что мошенники стали чаще использовать дипфейки для шантажа и вымогательств. Она предупредила, что преступники взламывают аккаунты, а после начинают психологическое давление на основе личных данных жертвы.