В России выявлено 11 493 новых случая коронавируса

https://static.news.ru/photo/7250fb80-0943-11eb-90e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки в России выявлено 11 493 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 1 260 112 человек. Количество больных в настоящее время составляет 235 727.

Такие данные на утро 8 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Больше всего новых заболевших было зарегистрировано в Москве – 3 323 человека.

За сутки от COVID-19 в стране излечились 7 054 заражённых, погибли 191 человек. Всего выздоровели 1 002 329, скончались 22 056 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что сразу в нескольких десятках российских регионов зафиксирован рост числа заражений коронавирусом. По данным специалистов, в 21 субъекте наблюдается «стадия первого подъёма заболеваемости». Речь идёт о Сибирском и Приморском федеральных округах, а также о Крыме. Ещё в 15 регионах отмечается «повторный подъём заболеваемости». Они расположены преимущественно в Центральном и Приволжском федеральных округах, писал NEWS.ru.