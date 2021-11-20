В России выявлен минимальный прирост заражений COVID с 24 октября

В России за минувшие сутки зафиксирован 35 681 новый случай заражения коронавирусом. Это является минимальным показателем за период с 24 октября. Общее число заболевших с начала пандемии в стране превышает 9,3 млн человек, сообщается на сайте федерального операштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа из больниц по выздоровлению выписаны 28 713 пациентов. Всего к настоящему времени выздоровели более 8 млн россиян. Под наблюдением медиков остаются около 2 млн человек.

Число летальных исходов за сутки составило 1241. Всего жертвами инфекции в России стали 265 336 человек.

В Москве за прошедшие 24 часа выявлено 2786 новых случаев заражения. От коронавируса скончались 94 жителя столицы, 5539 — выздоровели.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство людей заражаются COVID-19 при смене привычных мест пребывания, включая магазины и визиты к друзьям. На рабочих местах и в семье инфицируется только 10-11% всех заразившихся.