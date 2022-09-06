В России выявили около 200 сторонников «Колумбайна» ФСБ выявила 187 сторонников «Колумбайна» и радикальной украинской группировки МКУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ выявили 187 сторонников запрещенного в России движения «Колумбайн» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена) и радикальной украинской группировки МКУ в 46 регионах России, передает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. Отмечается, что задержанные сторонники радикальных группировок были участниками интернет-сообществ пропагандирующих массовые убийства. Отмечается, что у 30 из них изъяли холодное оружие, пропагандистские материалы террористического и экстремистского характера и переписку с украинскими участниками нацформирований.

В 46 регионах РФ проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении 187 граждан России, участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств, администрируемых модераторами террористического движения «Колумбайн» и украинской радикальной группировкой МКУ, — говорится в сообщении.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов ранее призвал ужесточить наказание за подготовку и призывы к терактам, а также усилить меры по профилактике терроризма, сообщает РИА Новости. Кабанов отметил, что в России существует жесткое наказание за совершение терактов, но недостаточно суровое наказание за его подготовку.

2 февраля Верховный суд РФ удовлетворил иск о признании движения «Колумбайн» террористическим. «Колумбайн» имеет широко развитую структуру и координируется через Интернет, а его идеология основана на насилии и преследует цели массовой гибели людей и дестабилизации обстановки в стране. Там также напомнили, что за организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.