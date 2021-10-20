В России выявили новую разновидность коронавируса AY.4.2.

В России обнаружена новая разновидность штамма коронавируса «дельта» — AY.4.2. В настоящее время выявлены единичные случаи, но есть вероятность широкого распространения этого варианта инфекции. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передаёт РИА Новости.

Учёный пояснил, что некоторые специалисты называют новую разновидность штамма «дельта плюс». Однако это название ранее закрепилось за другим вариантом инфекции. В связи с этим происходит некоторая путаница.

Эксперт отметил, что AY.4.2 — одно из многочисленных ответвлений штамма «дельта». Предполагается, что он обладает некоторыми преимуществами перед исходной версией вируса и другими разновидностями. Вопрос о том, насколько он более заразен, пока остаётся открытым.

Вероятность его широкого распространения в РФ и в мире достаточна. Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах, — сказал специалист.

Накануне вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что появление новых вариантов коронавируса неизбежно. Этот процесс естественный и его нельзя остановить. При этом не обязательно, что новые разновидности инфекции будут опаснее существующих.