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В России выросло число регионов без новостроек

17:05, 31 июля 2021
В России выросло число регионов без новостроек Фото: NEWS.ru
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За первые шесть месяцев 2021 года в России увеличилось количество регионов, жители которых перестали покупать квартиры в новостройках. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росреестра.

Так, с января по июнь через договор долевого участия (ДДУ) не было продано ни одной квартиры в новостройке в семи регионах РФ. Среди них Карачаево-Черкесия, Камчатка, Мурманская область, Тува, Еврейская автономная область, Магаданская область и Ненецкий автономный округ.

Среди причин такой ситуации на рынке недвижимости эксперты назвали тот факт, что в указанных регионах «практически отсутствует рынок долевого строительства жилья». Дело в том, что жители указанных регионов предпочитают строить частные дома в своих владениях, а не покупать квартиры.

Ранее сообщалось, что средняя цена квадратного метра в новостройках России в II квартале 2021 года составила 89 тысяч рублей, увеличившись за год на 21%.

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