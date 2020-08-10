В России вводятся новые правила кешбэка при покупке туров по стране

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах возврата средств при покупке туров по России.

Программа возврата средств будет распространяться как на организованные туры и круизы, так и на отдельное проживание в отеле для тех, кто путешествует самостоятельно.

Среди обязательных условий: продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырёх ночей, а стоимость путёвки — от 25 тыс. рублей. Также тур должен быть оплачен картой «Мир».

Путёвки с кешбэком распространяются на все российские регионы, однако по наиболее загруженным направлениям они будут доступны с 1 октября и до конца года. Список предложений можно будет выбрать на сайте мирпутешествий.рф с 21 августа. Оплатить поездку нужно до 28 августа.

Как сообщается на сайте кабмина, компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Ранее Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне, чей отдых в этом году сорвался из-за коронавируса, смогут перенести поездку на другой срок или вернуть свои деньги до 31 декабря 2021 года. При этом оговаривается, что речь идёт о гражданах, которые не позднее 31 марта 2020 года частично или полностью оплатили российские или зарубежные поездки. Сроки соглашения о переносе или выплате можно согласовать, писал NEWS.ru.