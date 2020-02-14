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Министерство природных ресурсов и экологии РФ разрабатывает новую концепцию расширенной ответственности производителей (РОП). В рамках этой инициативы в марте компании-производители ознакомятся с новыми правилами утилизации жестяной, пластиковой, стеклянной и других типов упаковки, а в апреле эти нормы начнут действовать.

Об этом сообщает «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минприроды. Концепцию РОП ведомство планирует принять до апреля. Документ разграничит экологическую ответственность между производителями упаковки и переработчиками, а также усилит контроль за утилизацией. Концепция в настоящий момент находится в последней стадии согласования, после чего её примет правительство. В Минприроды ожидают, что инициатива никак не скажется на стоимости товаров.

Ранее NEWS.ru приводил данные исследования, согласно которым россияне стали чаще выбирать более экологичные варианты продуктов и упаковки. В частности, возросли продажи тканевых многоразовых сумок для покупок, сетчатых авосек, многоразовых пакетов и экомешков из ткани.