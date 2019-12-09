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Генеральный прокурор России Юрий Чайка в разговоре с журналистами сообщил, что в 2020 году в стране планируют ввести дополнительные меры по борьбе с коррупцией. Его слова были опубликованы 9 декабря.

Комплекс дополнительных антикоррупционных мер, отмечает Чайка, будет разработан в ходе совещания руководителей государственных правоохранительных органов.

Меры коснутся, в частности, борьбы с откатами и возвращения нелегально выведенных активов из-за рубежа, — цитирует генпрокурора «Коммерсант».

По словам Чайки, число зарегистрированных коррупционных преступлений в России увеличилось с начала 2019 года. Сам генпрокурор связывает это с усилением прокурорского надзора.

Доля коррупции в общей структуре правонарушений также выросла.

Ранее NEWS.ru передавал, что в различных регионах России, на территории которых предприниматели испытывают на себе давление силовиков, прокуратура проведёт рейды по факту соответствующих жалоб. Об этом журналистам сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка.