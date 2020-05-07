В России врачи стали требовать от пациентов справки об антителах к COVID-19

https://static.news.ru/photo/7579dec4-906e-11ea-a59e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На горячую линию Всероссийского союза пациентов стали поступать многочисленные жалобы от граждан, которые не могут получить медицинские услуги.

Как говорится в сообщении организации, врачи требуют от пациентов предоставить им справки о наличии у них антител к коронавирусу. В частности, получить медпомощь не имеют возможности люди с хроническими заболеваниями, которым нужно продолжать наблюдаться у врачей.

В обращении Всероссийского союза в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования также сообщается, что в ряде регионов гражданам предлагается сдать тест на COVID-19 на платной основе, поскольку они не имеют симптомов ОРВИ и не входят в группу риска.

Как писал NEWS.ru, 28 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начали использовать иммуноферментный анализ (ИФА) для диагностики коронавируса нового типа. Это тест на антитела к самому вирусу, но другого механизма действия.