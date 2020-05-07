В России врачи стали требовать от пациентов справки об антителах к COVID-19

На горячую линию Всероссийского союза пациентов стали поступать многочисленные жалобы от граждан, которые не могут получить медицинские услуги.
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В обращении Всероссийского союза в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования также сообщается, что в ряде регионов гражданам предлагается сдать тест на COVID-19 на платной основе, поскольку они не имеют симптомов ОРВИ и не входят в группу риска.
Как писал NEWS.ru, 28 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начали использовать иммуноферментный анализ (ИФА) для диагностики коронавируса нового типа. Это тест на антитела к самому вирусу, но другого механизма действия.
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