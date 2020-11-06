В России впервые с начала 2020 года зафиксирован рост рождаемости

https://static.news.ru/photo/a8563b2c-2055-11eb-9d28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост рождаемости в России зафиксирован впервые с начала 2020 года — в сентябре на свет появились 130,4 тысячи младенцев, что на 7,5% превышает показатель 2019 года, следует из сообщения Росстата.

Прирост рождаемости в сентябре 2020 года составил 9,145 тыс. младенцев (130 476 младенцев в сентябре 2020 года против 121 331 родившегося в сентябре 2019 года), или 7,5%. Прирост рождаемости зафиксирован впервые в 2020 году, — говорится в сообщении ведомства.

Примечательно, что в последний месяц лета было зафиксировано падение рождаемости на 7,3 тысячи младенцев (5,4%).

Наибольший прирост наблюдается в Краснодарском крае, Новосибирской области и Дагестане.

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