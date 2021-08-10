В России впервые с 30 июня выявили менее 22 тысяч случаев COVID

В России за сутки выявлено 21 378 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимальный показатель за период с 30 июня. Общее число заразившихся за всё время пандемии приближается к 6,5 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа из больниц по выздоровлении выписаны 18 729 пациентов. Всего вылечились более 5,7 млн россиян.

Жертвами инфекции с начала пандемии стали 166 442 жителя страны. Из них 792 скончались за последние сутки.

В Москве, которая по-прежнему лидирует по уровню заболеваемости в стране, суточный прирост заражений составил 1639 случаев. Выздоровели 3072 человека и 61 скончался.

Ранее сообщалось, что четыре российских региона — Санкт-Петербург, Курская, Ульяновская и Кемеровская области — предоставили статистику по заболевшим коронавирусом после прививки. Независимо от вакцины, доля таких людей составляла около 1%.