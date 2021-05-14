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В России возник дефицит древесины для строительства домов

14:50, 15 мая 2021
Фото: unsplash.com

На внешних рынках и в России зафиксирован дефицит древесины для строительства деревянных домов из-за чего стоимость пиломатериалов выросла. В Минпромторге даже рассматривают ограничение экспорта древесины. Об этом пишет РБК.

Ведомство прорабатывает вопрос по включению древесины в список существенно важных товаров для внутреннего рынка. Возможно введение вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22 процентов. Увеличение цен связано с мировым рынком. За рубежом цены на продукцию больше российских на 7-30% в зависимости от типа товаров.

Ассоциация деревянного домостроения поддерживает временное ограничение экспорта древесины, а также сдерживание роста цен внутри страны. В письме к министру промышленности Денису Мантурову они предложили ввести ограничения пока ситуация в Китае, Европе и США не будет стабилизирована.

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