https://static.news.ru/photo/a3f246d4-7010-11ea-851b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восемь человек, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, находятся в реанимации. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

На реанимационных койках <...> таких пациентов восемь. Каждый пациент получает плановую консультацию, — приводит его слова ТАСС.

По его словам, этим пациентам оказывают всю необходимую помощь. Лечением занимаются ведущие российские специалисты.

Ранее, как писал NEWS.ru, в России умер ещё один пациент с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Информацию подтвердили в оперативном штабе. Таким образом, официальное число жертв COVID-19 достигло трёх.

За последние сутки в России подтверждено 196 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 16 регионах. В целом на сегодняшний день зарегистрировано 1036 случаев в 58 регионах.