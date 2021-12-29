В России в ноябре COVID-19 стал причиной смерти более 71 тысячи человек

По данным Росстата, коронавирус в ноябре 2021 года стал основной причиной смерти 71 187 человек. В 8939 случаях он предполагается как основная причина смерти, кроме того, он вызвал смертельные осложнения других болезней у 1477 человек, сообщает ТАСС.

COVID-19 как основная причина смерти. В ноябре 2021 года зафиксировано 71 187 таких случаев. COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в ноябре 8939, — говорится в сообщении ведомства.

Росстат также уточнил cтатистику за октябрь. В тот месяц коронавирус стал основной причиной cмерти 69 645 человек (с подтверждённым или предполагаемым COVID-19), cмертельные осложнения вызвал у 1135 человек и в 4764 случаях не был оcновной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений. Таким образом, в ноябре смертность превысила последний максимум на 16%.

В России в 2021 году сократилась продолжительность жизни из-за пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках ежегодной большой пресс-конференции. По словам Путина, в связи с этим обострилась одна из важнейших проблем в сфере демографии — нехватка рабочих рук.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высокий уровень смертности от коронавируса в России трагедией. По его словам, это больше всего гнетёт Путина и всех, кто работает в правительственном штабе. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что массовые мероприятия без каких-либо мер безопасности от COVID-19 с участием главы государства были сведены к нулю.