В России увеличилось количество преступлений, связанных с «Демографией» Генпрокуратура РФ: выросло число преступлений при реализации нацпроекта «Демография»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число связанных с нацпроектом «Демография» нарушений закона увеличилось по сравнению с показателями 2021 года — с 1072 до 1790, следует из анализа Генпрокуратуры. На его реализацию в этом году должно быть потрачено рекордное количество средств, а именно 753,8 млрд рублей. Куратор проекта Татьяна Голикова отказалась комментировать эту информацию, передает РБК.

Как уточняют авторы издания, всего на сайте Генпрокуратуры были обнаружены несколько десятков преступлений, связанных с нацпроектом «Демография» за 2022 год. По 19 из ним были возбуждены уголовные дела в разных регионах России. Большинство из них связаны с хищением средств при строительстве детских садов. Наибольший ущерб в 16 млн рублей был выявлен при строительстве дошкольного учреждения под Новосибирском, где заказчик оплатил фактически невыполненные работы.

Число преступлений в рамках других национальных проектов по сравнению с предыдущим годом снизилось. Так, по нацпроекту «Жилье и городская среда» количество преступлений уменьшилось с 250 до 233, по «Образованию» — с 252 до 121, по «Здравоохранению» — с 103 до 100.

Ранее «Известия» сообщали, что финансирование нацпроектов сократят на 240 млрд рублей в 2023 году. Всего на нацпроекты в следующем году будет направлено 2,86 трлн рублей. Больше всех урежут расходы на проект модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, с 414,9 млрд рублей в этом году до 129,4 млрд рублей в следующем. Расходы в этом направлении сократят почти в четыре раза.