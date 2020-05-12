В России увеличилась доля детей среди пациентов с коронавирусом

Среди заразившихся коронавирусом россиян доля детей до 17 лет увеличилась до 7%.
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, таким образом возрастная структура внутри общего числа пациентов с COVID-19 «несколько изменилась».
Увеличилась доля детей до 17 лет. Если еще три недели назад эта доля составляла 5%, то сегодня это почти 7% вовлечения детского населения, — заявила она на брифинге в Доме правительства.
Попова призвала родителей обратить внимание на этот показатель, а также попросила максимально бережно относиться к здоровью своих детей,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в первые три месяца 2020 года в России не фиксируется рост смертности от болезней органов дыхания, заявили в Минздраве РФ.
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