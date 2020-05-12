В России увеличилась доля детей среди пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8459ba16-9458-11ea-85f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Среди заразившихся коронавирусом россиян доля детей до 17 лет увеличилась до 7%.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, таким образом возрастная структура внутри общего числа пациентов с COVID-19 «несколько изменилась».

Увеличилась доля детей до 17 лет. Если еще три недели назад эта доля составляла 5%, то сегодня это почти 7% вовлечения детского населения, — заявила она на брифинге в Доме правительства.

Попова призвала родителей обратить внимание на этот показатель, а также попросила максимально бережно относиться к здоровью своих детей, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в первые три месяца 2020 года в России не фиксируется рост смертности от болезней органов дыхания, заявили в Минздраве РФ.