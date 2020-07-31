В России увеличат пенсии работающим пенсионерам

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Иностранцы, которые прибывают в Россию, должны будут иметь справку об отсутствии коронавируса уже при посадке в самолёт. Это касается в том числе транзитных пассажиров.

Соответствующее постановление выпустил глава Роспотребнадзора Анна Попова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Справка может быть на русском или английском языках. Уточняется, что исследование на COVID-19 должно быть выполнено...