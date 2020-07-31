В России увеличат пенсии работающим пенсионерам

https://static.news.ru/photo/ce1ab954-d344-11ea-ba39-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России пенсии свыше 11 миллионов работающих пенсионеров вырастут с 1 августа в связи с перерасчётом.
Перерасчёт страховых пенсий работающим пенсионерам ежегодно проводится 1 августа. Он касается получателей по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.
Размер перерасчёта зависит от заработной платы работавшего пенсионера. Чем она выше, тем больше увеличится пенсия. Максимальная прибавка составит 279 рублей — три пенсионных коэффициента, которые рассчитаны по стоимости 2020 года: 3×93 рубля, — сообщили РИА Новости в Пенсионном фонде России.
Перерасчёт будет произведён беззаявительно.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Минтруде объяснили, как будут меняться пенсии россиян. Размеры индексации выплат неработающим пенсионерам определены федеральным законом, что обеспечивает их рост до 2024 года. После этого срока пенсии станут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России, сообщили в ведомстве.