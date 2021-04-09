В России утверждён порядок закупки лекарств для тяжело больных детей

Правительством России утверждён порядок приобретения лекарств и медицинских изделий для детей со сложными и редкими заболеваниями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Для помощи тяжелобольным детям, которые нуждаются в поддержке фонда «Круг добра», будет действовать специальный информресурс. Экспертный совет фонда на основе заявок регионов будет определять потребность в медпрепаратах для таких детей. Приобретением их займётся Минздрав РФ, подведомственные ему учреждения или же сам фонд. Последний также будет отслеживать поставки лекарств и заниматься их перераспределением между медицинскими организациями.
Согласно постановлению, если тяжелобольной ребёнок находится на амбулаторном лечении, то родители смогут получить необходимое ему лекарство прямо в медицинской организации или же в аптеке по бесплатному рецепту.
Мишустин подчеркнул, что работу фонда необходимо организовать
Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Алексей Куринный призвал поменять в РФ систему налогов и финансировать лечение больных детей за счёт богатых россиян. Он также добавил, что средства на эти цели могут быть изысканы в судебных разбирательствах в регионах.