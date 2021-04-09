В России утверждён порядок закупки лекарств для тяжело больных детей

https://static.news.ru/photo/a3ed0ce8-99cf-11eb-b9cb-96000091f725_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Правительством России утверждён порядок приобретения лекарств и медицинских изделий для детей со сложными и редкими заболеваниями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Для помощи тяжелобольным детям, которые нуждаются в поддержке фонда «Круг добра», будет действовать специальный информресурс. Экспертный совет фонда на основе заявок регионов будет определять потребность в медпрепаратах для таких детей. Приобретением их займётся Минздрав РФ, подведомственные ему учреждения или же сам фонд. Последний также будет отслеживать поставки лекарств и заниматься их перераспределением между медицинскими организациями.

Согласно постановлению, если тяжелобольной ребёнок находится на амбулаторном лечении, то родители смогут получить необходимое ему лекарство прямо в медицинской организации или же в аптеке по бесплатному рецепту.

Мишустин подчеркнул, что работу фонда необходимо организовать максимально грамотно, чтобы эффективно оказывать помощь маленьким пациентам, сообщается на сайте правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Алексей Куринный призвал поменять в РФ систему налогов и финансировать лечение больных детей за счёт богатых россиян. Он также добавил, что средства на эти цели могут быть изысканы в судебных разбирательствах в регионах.