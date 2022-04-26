В России упростят выдачу вида на жительство иностранным IT-специалистам

Минтруд и МВД разработали законопроект, который предусматривает выдачу вида на жительства иностранным IT-специалистам по упрощённой схеме. В кабмине документ получил одобрение, сообщает РБК.

Согласно действующему законодательству, иностранному гражданину до получения вида на жительство необходимо в течение года прожить в России на основании разрешения на временное проживание. В проекте это условие упраздняется — иностранному айтишнику, работающему в отечественной компании с соответствующей аккредитацией, не нужно будет разрешение на временное проживание для получения вида на жительство.

Кроме того, в документе предусмотрено, что российские компании смогут нанимать зарубежных IT-специалистов без разрешения на использование иностранных работников, а те, в свою очередь, работать в РФ без соответствующего разрешения или патента.

По словам экспертов, при разработке инициативы речь шла о привлечении IT-специалистов из стран СНГ. На работников из Европы она не рассчитана.