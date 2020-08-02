В России упали продажи средств для похудения

https://static.news.ru/photo/19d6ac16-d491-11ea-9cb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне стали реже покупать в аптеках средства для похудения и биологически активные добавки. Начиная с апреля их популярность начала постоянно снижаться по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В апреле продажи упали в среднем на 7%, в мае — на 12%. Пик спада был зафиксирован в период с 11 по 17 мая, когда продажи обрушились на 15%, сообщает RT со ссылкой на данные компании DSM Group.

Летом после снятия большинства ограничений, введённых ранее из-за пандемии коронавируса, снижение замедлилось. Тем не менее с июня по начало июля падение составляет в среднем 3,5%.

По мнению диетолога Ольги Григорьян, на снижение спроса в большой степени мог повлиять режим самоизоляции. Россияне, вынужденные сидеть дома, не стали приобретать препараты онлайн, пытаясь похудеть самостоятельно.

Зачем пить добавки, когда нужно менять образ жизни? За время самоизоляции было много передач на эту тему. Может быть, кто-то и услышал нас, диетологов, — предположила Григорьян.

Она подчеркнула, что ни одно лекарство не способно решить проблему ожирения, поэтому не следует перекладывать на всевозможные добавки ответственность за своё здоровье.

Справиться с лишними килограммами, по её словам, помогают изменение образа жизни, увеличение физической нагрузки, подбор рациона питания, а также психологическая устойчивость и позитивный настрой.

Такие рекомендации важны ещё и потому, что лекарства для похудения постоянно дорожают, что сказывается на семейном бюджете. Средняя цена на них по состоянию на начало июля составила 908 рублей — это на 17% выше, чем в прошлом году.

С начала года в России было продано 4,8 млн упаковок средств для похудения на общую сумму около 3,9 млрд рублей.