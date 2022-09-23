В России упали продажи билетов на мероприятия «Коммерсант»: россияне резко отказались от покупки билетов на мероприятия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Билетные сервисы заявили, что после объявления частичной мобилизации в России просели продажи, только 21 сентября они упали на 30–40%. Похожая ситуация наблюдалась в феврале, когда началась спецоперация на Украине, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что отличие сентябрьской ситуации от февральской заключается в том, что пока нет настолько же явной волны возвратов билетов.

По нашей оценке, за месяц падение не должно превысить 10%, — подчеркнули в «МТС Энтертейнмент» (структура МТС).

Опрошенные изданием эксперты говорят о дальнейшем снижении глубины продаж билетов. Она начала падать в пандемию, и с тех пор россияне все реже покупают билеты на мероприятия заранее.

Ранее исследовательская компания Mediascope оценила изменение аудитории российских каналов после 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине. Сохранить лидирующие позиции на рынке отечественного телевещания удалось «России 1». По данным компании, доля аудитории телеканала увеличилась с 14,3% в феврале до 15,6% в августе.