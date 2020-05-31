В России стало меньше случаев жестокого обращения с детьми

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Число фактов жестокого обращения с детьми в России удалось сократить на треть. К такому выводу пришли специалисты Университета прокуратуры.

Исследователи наблюдают положительную тенденцию сокращения количества лиц, совершивших преступление, предусмотренное ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением с ним», — сообщили ТАСС в Генпрокуратуре.

Если в 2015 году было выявлено 1975 таких родителей, то в 2019 году их число сократилось до 1405. Кроме того, отмечается уменьшение числа лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет по Челябинской области начал проверку информации о ребёнке, которому связали руки перед отправкой в больницу. Факт жестокого обращения был выявлен в социально-реабилитационном центре города Копейска. Выясняются причины, побудившие взрослых остричь и связать 13-летнего воспитанника центра, а также определяется целесообразность таких действий.