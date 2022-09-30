В России создадут лекарство от деменции с помощью вещества из красной рыбы

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Лекарство от болезни Альцгеймера, которое сможет предотвращать развитие деменции, разрабатывают ученые НИЦ «Курчатовский институт», пишут «Известия». Отмечается, что основой препарата станут эфиры астаксантина — вещества, которое широко распространено в природе и отвечает за цвет красной рыбы или розового фламинго. Согласно специалистам, данное вещество влияет на системный иммунитет и по этой причине защищает от развития воспалительных процессов в мозге.

Такие вещества, как астаксантин, регулирующие иммунную защиту организма, могут препятствовать разрушению мозга, вызванному болезнью Альцгеймера, — рассказала изданию руководитель лаборатории иммунологии и вирусологии НИЦ «Курчатовский институт» Ирина Малашенкова.

Исследования на мышах показали, что астаксантин эффективно противодействует разрушению нервных клеток.

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