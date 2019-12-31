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В России вступили в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200. Одновременно с этим предельный вес теперь будет ограничен 31 килограммом.

Новые правила будут действовать на территории всего Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, передаёт РИА Новости.

Изменились и правила взимания пошлин. В случае заказа товаров стоимостью свыше предельной суммы и большего веса необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее €2 за каждый килограмм.

В 2018 году порог беспошлинной интернет-торговли составлял €1 тысячу, в 2019 году был снижен до €500, а ставка пошлины составляла 20%.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Федеральной таможенной службе сообщали, что лишь около 3% россиян совершают интернет-покупки дороже €20.